Lattanzi: "Non mi fido del Grottammare"

"Avrà dei problemi, ma del Grottammare non mi fido perché ha elementi di valore". Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, non dà peso all’ultimo posto degli avversari. "Basta leggere i nomi della rosa – spiega – per rendersi conto che avremo di fronte una squadra da affrontare con attenzione, hanno giocatori di valore come Carrieri, Gibbs, De Panicis, Pelliccetti, Massi". Per il tecnico è una di quelle partite da non sbagliare. "È una squadra che sta dietro di noi e dobbiamo tenere lontana la zona calda della classifica". Il tecnico chiede una squadra corta e di attaccare mantenendo le dovute coperture. "Loro sono veloci nelle ripartenze e così occorre attaccare senza concedere spazi". Il Casette Verdini vuole allungare la striscia. "Non ci dobbiamo cullare per le due prove positive, abbiamo lavorato per migliorare la fase difensiva dove dobbiamo essere più ordinati. Oggi non dovremo concedere spazi al Grottammare che all’andata ha dimostrato di essere abile nel gioco di rimessa". Oggi il Casette Verdini non disporrà per squalifica dell’attaccante Ulivello.