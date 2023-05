Lattanzi: "Vincere per ridurre il divario con chi è davanti"

"Ci soddisfa la prestazione offerta a Trodica in cui non abbiamo subito un avversario forte mantenendo la gara in equilibrio". Roberto Lattanzi, allenatore del Casette Verdini, pensa al pareggio di sabato scorso. "È vero che abbiamo acciuffato la gara nel finale, l’unico rammarico è che forse avremmo potuto gestire meglio il vantaggio". Il Casette Verdini può guardare alla zona playoff ma deve sfruttare al massimo le prossime gare per approfittare di qualche eventuale passo falso dell’Aurora Treia, la seconda in classifica ha ora 12 punti di vantaggio sulla quinta in classifica e con una simile differenza i treiesi passerebbero automaticamente al secondo turno. "Vincere – spiega Lattanzi – è l’unico modo per accorciare le distanze. Il calendario ci propone subito avversari in lotta per non retrocedere (Corridonia e Cluentina), che rappresentano partite difficili, e poi le prime due della classe (Aurora Treia e Civitanovese)".

Il primo ostacolo è il Corridonia. "Un avversario che ha un’ottima fase difensiva, ma non abbiamo nulla da perdere e dovremo affrontarli per conquistare l’intera posta in palio".