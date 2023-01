L’Attila a Osimo a caccia di riscatto dopo il ko con Jesi

"Siamo perfettamente consapevoli che per vincere a Osimo dovremo disputare una grande prova e in questi giorni ci siamo allenati per tale scopo". È quanto ha detto Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior, in vista della partita di domani alle 18 quando al PalaBellini di Osimo si giocherà il match valido per la quarta giornata di ritorno. "Ci attende – ha aggiunto il tecnico – una bella partita da giocare". Ma non mancano di certo le motivazioni per la formazione portorecanatese che deve riscattarsi dopo la sconfitta interna del turno precedente contro Jesi, un passo falso che in pratica ha vanificato l’exploit a Civitanova contro la Virtus. "Siamo incappati in una sconfitta meritata, ma non prevista". Situazione differente per Osimo con la squadra che ha un altro stato d’animo. "Osimo – osserva Scalabroni – sta facendo molto bene, ha allungato il roster rispetto alla partita di andata, ha entusiasmo da vendere e sarà spinta dal pubblico". Ci vorrà quindi la migliore Attila Junior Porto Recanati della stagione per tornare a correre in campionato