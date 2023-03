L’Attila cerca punti: "Tutti recuperati, siamo pronti"

"Dobbiamo riprendere il cammino perso e quindi tornare alla vittoria. Mancano sei partite alla fine della regular season e l’obiettivo è di fare più punti possibili, in vista dei playoff". Questo il commento di Giuseppe Pierini, patron dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in attesa della 21esima giornata del campionato di serie C Gold che li vedrà contrapposti oggi pomeriggio, al palasport Medi, contro l’Upr Montemarciano. "Le due settimane di sosta sono state utili per ricaricare le batterie e fare mente locale dopo le sconfitte che abbiamo subito a febbraio, decisamente un mese negativo per noi – aggiunge Pierini –. Lo scorso match contro Bramante abbiamo giocato in sei uomini, tra infortuni e influenzati, ma ora sono tutti recuperati e siamo pronti per giocare. Con gli innesti di Zandri e Tibbs abbiamo più rotazioni e guardiamo fiduciosi ai playoff. L’obiettivo stagionale è di arrivare fra le prime sei". Quanto agli avversari, Pierini aggiunge: "Temo il loro collettivo, perché è una squadra collaudata che l’anno scorso ha vinto come noi la serie C Silver. Tuttavia, dobbiamo prima pensare a noi stessi, perché abbiamo molte ambizioni. C’è da migliorare la nostra fase difensiva".