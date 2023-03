L’Attila Junior batte Assisi e vola al terzo posto

Con un’ottima prova l’Attila Junior Basket di Porto Recanati batte al palas Medi la Virtus Assisi 91-66, nel match della 23ª giornata di serie C Gold, e aggancia il terzo posto, condiviso con Bramante. Mvp, nelle fila dei portorecanatesi, è il playmaker Lautaro Fraga (con 21 punti, 4 assist, 2 rimbalzi), buona anche la prestazione di Mario Mancini (19 punti, 3 rimbalzi). "L’atteggiamento – dice Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior – è stato quello giusto. Sono soddisfatto di come abbiamo affrontato una partita sulla carta ‘facile’ ma in realtà difficile, perché in questo campionato tutte le gare vanno giocate al cento per cento se vuoi portarle a casa. Ogni match deve essere uno step di crescita tecnico, fisico e mentale... un gradino da salire per arrivare nel miglior modo possibile ai playoff". Lo score: 91-66 (25-23, 52-36, 72-51, 91-66). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 19, Centanni 8, Tibs, Gamazo 10, Gurini 10, Cingolani 4, Zandri 1, Redolf 8, Fraga 21, Baldoni 6, Alfonsi 4.