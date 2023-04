L’Attila Junior ci crede: "Il Bramante Pesaro ha esperienza e qualità"

"Arriviamo pronti, carichi e consapevoli della nostra forza. Giocare una finale è un’emozione unica, da vivere al cento per cento, dando il massimo in campo, per una sfida di livello molto alto che già vale una serie B". Non vedere l’ora di scendere in campo, insieme ai suoi giocatori, Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati. Oggi pomeriggio, alle 19, i portorecanatesi inizieranno la serie della finale playoff di categoria C Gold (al meglio delle cinque partite) contro Bramante Pesaro. Ma intanto non nasconde che c’è grande attesa per il debutto in gara1, che li vedrà impegnati in trasferta a Pesaro. "I nostri avversari hanno esperienza e qualità alta, probabilmente sono leggermente favoriti dal fattore campo – commenta Scalabroni –. Ma sappiamo che i valori sono molto simili e la differenza la farà come affronteremo ogni singola partita, il nostro atteggiamento, la nostra durezza mentale e quanto saremo capaci di fare bene le cose che abbiamo preparato in settimana. Ho molta fiducia nel lavoro fatto, nei miei giocatori che hanno dimostrato in questi due anni di saper fare la differenza e so che andremo sul parquet per mettere l’anima e portare a casa un grande risultato. Perseveranza, determinazione, spingersi oltre i propri limiti erano i valori di Attilio e quelli che porteremo con noi in questa serie". Quanto a gara2, si giocherà mercoledì sera alle 21.15, a Pesaro. Mentre gara3 è in programma sabato 6 maggio, alle 21.15, nel palas Medi di Porto Recanati.