L’Attila Junior crolla a Pesaro: gode il Bramante

BRAMANTE

81

PORTO RECANATI

63

BRAMANTE : Cavedine ne, Delfino 22, Crescenzi 10, Ricci 3, Ferri 13, Nicolini, Centis 8, Sablich 10, Stefani, Pipitone 7, Panzieri 8, Giampaoli ne. All. Nicolini.

ATTILA PORTO RECANATI: Mancini, Centanni 2, Tibs, Gamazo 13, Gurini 7, Cingolani, Zandri 3, Redolf 3, Fraga 21, Baldoni 14, Alfonsi ne. All. Scalabroni.

Arbitri: Sperandini e Pedini.

Note: parziali: 11-12, 33-25, 61-42. Tiri liberi: Bramante 1319, Porto Recanati 1420. Tiri da 3 punti: Bramante 621, Porto Recanati 724. Rimbalzi: Bramante 37, Porto Recanati 32. Antisportivi a Crescenzi, Ferri e Mancini. Usciti per falli: Mancini.

Il Bramante schianta la partita nella ripresa e mette in cassaforte il 2-0 nella serie finale per salire in B dalla serie C Gold. Porto Recanati sfrutta l’inizio nervoso dei padroni di casa, con tanti errori al tiro (4-10 al 5’). A sbloccare il Bramante ci pensa Sablich che esce dalla panchina carico e con 7 punti di fila a cavallo dei primi due quarti sorpassa (16-12). Il pressing asfissiante su Ferri produce qualche palla persa e con due triple gli ospiti rientrano (19-18 al 14’) mettendo anche la freccia. Ma entra nel vivo del match Lucio Delfino: canestri, rimbalzi e ‘garra’ per il ‘fratello d’arte’ confezionano il break prima dell’intervallo. Vantaggio che si allarga ad inizio ripresa sino al +15 (40-25’) firmato da Panzieri, poi la tripla di tabella di Crescenzi allo scadere dei 24’’ sembra un segno del destino e all’ultimo riposo il match è saldamente in pugno con il +19. Grazie ad un antisportivo l’Attila ricuce lo strappo (64-51), ma Ferri respinge subito l’assalto dall’arco. La gara si accende ma il Bramante riesce a mantenere i nervi saldi, cavalca il finale veemente di Delfino e sabato va in trasferta per chiudere il conto.

Elisabetta Ferri