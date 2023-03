L’Attila Junior ospita l’Assisi al palasport Medi Pierini: "Una gara da vincere a tutti i costi"

"Abbiamo vinto due partite consecutive dopo oltre un mese che non ci riusciva, adesso dovremo fare lo stesso nei prossimi impegni a partire dal match con Assisi". È il commento di Giuseppe Pierini, patron dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista della 23ª giornata del campionato di serie C Gold, che stasera li vedrà contrapposti, al palasport Medi, contro la Virtus Assisi. "Il morale – aggiunge Pierini – è alto e oggi siamo una squadra consapevole della nostra forza. Adesso ci attendono due partite: la prima ci vedrà contrapposti alla Virtus Assisi, che è la penultima, e la seconda contro la Sambenedettese, che è ultima. Ma entrambe dobbiamo portarle a casa a tutti i costi. E da lì, ci troveremmo poi in una situazione migliore". Tuttavia, il presidente Pierini mette in guardia i giocatori: "Servirà – sottolinea con forza – molta concentrazione e contro Assisi non dovremo farci condizionare dalla loro posizione in classifica, dovrà essere affrontata con lo stesso atteggiamento mostrato in tante altre occasioni. E soprattutto dobbiamo dare di più, perché finora non abbiamo espresso completamente tutto il nostro potenziale". Il presidente non nasconde che la società punta in alto. "Abbiamo ambizioni – dice Pierini – e sono sicuro che quando disputeremo i play off torneremo ad avere una buona forma fisica e mentale, quest’ultima è quella che ci manca".