L’Attila Junior parte a tutto gas col Todi

Ottima partenza dell’Attila Junior di Porto Recanati nelle semifinali playoff di C Gold. In gara-1, il team portorecanatese si è imposto 90-63 sull’Energy Todi. Partita mai in discussione fin dall’inizio, dove ha brillato in particolare il playmaker argentino Lautaro Fraga (per lui uno score di 24 punti, 7 assist e un rimbalzo). Soddisfatto Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior. "Oggi bene, soprattutto – dice – per l’atteggiamento e la partenza. Abbiamo fatto una gran partita e con tanta voglia: tutti sono scesi in campo con la testa giusta. Da settembre è evidente la crescita della squadra. Ma gara-2 sarà un’altra partita e si dovrà ripartire da zero. A Todi troveremo un’altra squadra, vogliosa di fare bene davanti al suo pubblico. Sarà fondamentale essere ancora più pronti per vincere la partita". Lo score del match: 90-63 (32-14, 56-28, 74-46, 90-63). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 11, Centanni 6, Tibs ne, Gamazo 16, Gurini 12, Cingolani 2, Zandri 4, Redolf 7, Fraga 24, Baldoni 8, Alfonsi. Adesso testa a gara-2, in programma domani alle 21, nel palasport "Mario Angeli Coarelli" di Todi.