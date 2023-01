L’Attila Junior pensa a Jesi

"Jesi è una squadra che corre tanto, ha ritmi alti ed enorme talento nei singoli. Sono fiducioso per la vittoria, ma ora dobbiamo giocare da primi in classifica con il coltello fra i denti, perché loro saranno sereni contro di noi e non hanno nulla da perdere". Così parla Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, in vista della 16ª partita del campionato di serie C Gold, che li vedrà contrapposti alle 18 di domani nel palasport Medi al Wispone Taurus Jesi. "Siamo primi ed è tutto bello, sappiamo i sacrifici fatti per arrivarci, dopo che nei mesi scorsi avevamo subito tre ko di seguito. Ora, dopo otto vittorie consecutive, bisogna rimanere in vetta e dare il massimo. Insomma, partita dopo partita dovremo alzare sempre di più il livello di gioco. Ora viene il difficile, e dobbiamo ricordarci che non siamo arrivati al traguardo ma è solo l’inizio della corsa".