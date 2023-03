L’Attila Junior vince all’ultimo tiro Exploit a Porto Sant’Elpidio

Con una magia all’ultimo secondo del playmaker argentino Lautaro Fraga, l’Attila Junior Basket di Porto Recanati ha battuto in trasferta il Porto Sant’Elpidio Basket 68-66 nella 22ª giornata del campionato di serie C Gold. A brillare sono stati Pepo Gamazo (22 punti e 16 rimbalzi), Filippo Centanni (11 punti e 8 assist) e Andrea Gurini (15 punti e 4 assist). "Una vittoria molto importante – è il commento di Nicola Scalabroni, coach della formazione portorecanatese – contro una squadra in buona condizione. Tornare da Porto Sant’Elpidio con 2 punti, vincendo all’ultimo tiro, ci dà entusiasmo e forza. In una giornata dove non siamo riusciti mai a segnare i tiri che di solito entrano, è la stata la difesa che ci ha permesso di esultare a fine partita. Complimenti a Porto Sant’Elpidio per la voglia, la determinazione e la qualità messe in campo. Per noi è importante continuare la nostra crescita in ogni allenamento e subito pensare ad Assisi che domani arriverà senza pressioni e metterà in campo tanto agonismo". Lo score: 66-68 (13-10, 34-30, 40-51, 66-68). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 3, Centanni 11, Tibs 8, Gamazo 22, Gurini 15, Cingolani ne, Zandri, Redolf 2, Fraga 6, Baldoni 1, Alfonsi ne.