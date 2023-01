L’Attila Junior vince e sale in vetta

CIVITANOVA

L’Attila Junior è la nuova leader della serie C. Passando a Civitanova con verdetto limpido, Porto Recanati ha agganciato in vetta i civitanovesi scavalcandoli per il bonus (2-0) negli scontri diretti. La successione dello score: 17-15, 33-42, 57-69, 79-85. La Virtus s’è fatta preferire nel 1° quarto e in avvio di 2° fino al massimo vantaggio (23-16 al 12’), poi è stata sinfonia ospite. La differenza l’hanno marcata la superiore caratura tecnica di Fraga e compagni e la loro artiglieria pesante: 9 bombe a segno già all’intervallo, 14 alla fine. Al 25’ il picco esterno: 42-59. Poi la Virtus ha alzato i colpi in difesa e in attacco ma l’Attila Junior, seppur priva di Gurini e Alessandroni, ha retto bene l’urto senza mai dare la sensazione di poter cedere a quell’arrembaggio. Decisivo Baldoni nel finale. Prima aveva furoreggiato il trio Fraga-Centanni-Gamazo. Dall’altra parte è stato Bazani a suonare la carica, con fiammate di Landoni e Felicioni. Anche Tyrtyshnik ha fatto il suo fino al ko (violenta botta al volto in uno scontro fortuito) a 4’ dalla sirena, in pieno "serrate". I bomber del match: Fraga 23, Bazani 20, Centanni 19, Gamazo 18.