L’Attila vince di 50 con la Sambenedettese

Un’Attila Junior Basket in versione corsara sbanca il palasport Speca, imponendosi sulla Sambenedettese con un sonoro 54-104. Partita a senso unico dove i padroni di casa, ultimi in classifica a zero punti, non sono mai riusciti a opporsi agli attacchi dei portorecanatesi. "Era importante scendere in campo con la giusta attenzione e mentalità – il commenti di Nicola Scalabroni, coach dell’Attila Junior Basket –. Queste sono partite che si possono sottovalutare, ma abbiamo giustamente spostato l’attenzione sulla nostra prestazione. Ci sono stati un paio di cali di concentrazione e su ciò dobbiamo migliorare. Il prossimo impegno sarà contro la Sutor Montegranaro, che sta facendo molto bene. Dovremo farci trovare pronti per batterli". Il tabellino: Mancini ne, Centanni 4, Gamazo 26, Gurini ne, Cingolani 10, Zandri 24, Redolf 17, Fraga 5, Baldoni 12, Alfonsi 6.