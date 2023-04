L’Attila vince gara-2 e va in finale: al varco il Bramante Pesaro

Con una vittoria meritata ma sofferta, l’Attila Junior Basket di Porto Recanati ha fatto sua anche gara-2 nelle semifinali playoff di serie C Gold, battendo al palas Coarelli l’Energy Basket Todi per 79-65. Così il team portorecanatese si è qualificato alla finale, e ora si contenderà la promozione in serie B contro il Bramante Pesaro. Intanto, c’è grande gioia in casa dell’Attila Junior Basket. "Siamo arrivati dove volevamo e abbiamo lavorato duramente una stagione intera per essere in finale – è stato il commento post partita di coach Nicola Scalabroni –. Ci aspetterà una serie molto bella da giocare, preparare e far vivere ai nostri tifosi. È importante avere i nostri tifosi, i nostri compaesani al palas e a Pesaro. Grandi complimenti alla squadra, che ancora una volta si è fatta trovare pronta contro una Todi che ha messo cuore e anima in campo. Siamo consapevoli che dobbiamo fare un altro step di crescita e che il nostro lavoro non è finito ed ora dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per portarlo al termine nel modo in cui noi abbiamo deciso che deve finire. Vincere la finale – conclude – significherebbe fare la storia, perché Porto Recanati non ha mai avuto una squadra in serie B".

Lo score del match: 65-79 (30-23, 42-46, 58-54, 65-79). Il tabellino dei portorecanatesi: Mancini 3, Centanni, Tibs ne, Gamazo 20, Gurini 7, Cingolani ne, Zandri 13, Redolf 14, Fraga 15, Baldoni 7, Alfonsi ne. Va ricordato che la formula della finale sarà al meglio delle cinque partite: si comincerà con gara-1, sabato 29 aprile, alle 18, a Pesaro.