L'Aurora Treia al via: scopri il calcio femminile della città L'Aurora Treia parteciperà al campionato di Eccellenza femminile marchigiano. Dal 4 settembre un gruppo di giocatrici inizierà ad allenarsi in vista della Coppa e del Campionato. Obiettivo: far avvicinare al gruppo altre giovani desiderose di provare.