L’Aurora Treia non corre rischi Un punto contro il Centrobuchi

ATLETICO CENTOBUCHI

0

AURORA TREIA

0

ATLETICO CENTOBUCHI: Beni, Delli Compagni, G.Pietropaolo, Veccia, Piunti, D’Intino, A. Pietropaolo, Tedeschi (34’st De Cesaris), Galli, Picciola (30’st Iovannisci), Liberati. All. Fusco.

AURORA TREIA: Frascarelli, Gobbi, Marchetti (21’st Piancatelli), Romagnoli (21’st Cervigni), Filacaro, Mulinari, Capponi (27’st Fratini), Panichelli, Voinea, Badiali, Andreucci (31’st Di Francesco). All. Passarini.

Arbitro: Skura di Jesi.

Note. Ammoniti: Fusco, G. Pietropaolo, Tedeschi, Veccia, Liberati, Gobbi.

Finisce con uno scialbo 0-0 la prima giornata di ritorno tra Atletico Centobuchi e Aurora Treia al termine di una partita che ha effettivamente regalato poche emozioni. I padroni di casa si schierano in campo con il tridente d’attacco composto da Liberati, Picciola e Galli. Gli ospiti rispondono con Voinea e Andreucci, ma alla fine hanno ragione le difese.

Primo squillo di marca locale, con Picciola che va in rete, ma l’arbitro annulla per un fallo ad inizio azione. Il primo tempo vede protagonisti ancora i padroni di casa, che intorno alla mezz’ora sfiorano il vantaggio con un bel colpo di testa di Galli. L’Aurora Treia esce allo scoperto nella ripresa, anche se i ragazzi allenati da Passarini si fanno vedere poco dalle parti di Beni. Con il passare del tempo la gara non riesce proprio a decollare e alla fine le due formazioni devono accontentarsi del pareggio.

Alla fine il punto non permette all’Aurora Treia di avvicinare il primo posto, i treiesi restano così sul terzo gradino della classifica, tenendo alle spalle proprio la formazione dell’Atletico Centobuchi, distante cinque lunghezze.