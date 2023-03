L’Aurora Treia non si ferma: poker prepotente al Futura 96

AURORA

4

FUTURA 96

1

AURORA : Frascarelli, Gobbi D., Fratini, Romagnoli, Palazzetti, Filacaro, Buschittari, Panichelli, Voinea, Badiali, Andreucci. All. Passarini.

FUTURA 96: Raccio, Monti, Gentile, Conte, Malavolta, Gobbi A., Murazzo, Capiato, Pistelli, Mannozzi, Fellousa. All. Aria.

Arbitro: Cocci di Ascoli Piceno.

Reti: 21’ Voinea, 33’ Andreucci, 41’ Murazzo, 44’ st’ e 49’ st Badiali.

Note: ammoniti Romagnoli, Andrea Gobbi, Daniele Gobbi, Mannozzi, Cervigni; espulso al 22’ st Bianchini.

L’Aurora Treia allunga la striscia positiva e consolida il secondo posto in attesa del match odierno Civitanovese-Potenza Picena. I locali giocano un’ottima gara. Ma è la Futura a cominciare bene la sfida rendendosi pericolosa al 13’ con Mannozzi, la cui conclusione viene deviata in angolo da Frascarelli. Sugli sviluppi del corner arriva al tiro Fellousa, ma spara alto. Pian piano, però, l’Aurora prende in mano le redini del gioco e al 21’ Gobbi serve Voinea in area: buono il suo controllo, precisa la conclusione che vale l’1-0. Gobbi si ripete al 33’: discesa sulla fascia destra e cross perfetto per la testa di Andreucci che raddoppia. La Futura, però, reagisce e prima del riposo accorcia le distanze grazie a un’efficace ripartenza. E’ il 41’, Monti mette al centro per Murazzo che incorna la palla del 2-1. Dopo il riposo i padroni di casa controllano la partita grazie anche alla superiorità numerica arrivata al 22’ per l’espulsione del subentrato Bianchini. Poi, nel finale, arriva la doppietta di Badiali. La prima rete al 44’ dopo un’uscita avventata di Bonifazi, il secondo portiere che dal 26’ della ripresa sostituiva Raccio fra i pali. Il poker invece giunge al quarto minuti di recupero, quando Badiali, su assist di Voinea, è bravo a dribblare l’estremo difensore ospite e appoggiare il pallone nel sacco per il 4-1.