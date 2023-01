L’Avis Bike Club Cingoli fa 50 anni: "Il 2023 per noi è importante"

"Il 2023 è un anno importante per l’Avis Bike Club Cingoli" evidenzia il presidente Primo Ciattaglia. "Coincide – spiega – con il 50° del sodalizio e col 25° della Nove fossi, gara nazionale gran fondo di mtb in calendario per il 30 aprile col supporto di Comune, comitato locale della Croce rossa, altre associazioni cingolane e sponsor". È gratificante il consuntivo del 2022. "Abbiamo 132 soci di cui 101 tesserati Fci – precisa Ciattaglia, presidente dal 2005 – e dopo la pandemia è stata ripresa l’attività cicloturistica nel territorio, con l’organizzazione di varie manifestazioni che replicheremo. La partecipazione dei nostri portacolori a oltre 80 manifestazioni in Italia e all’estero, la ripresa della Nove Fossi che, malgrado la difficile situazione post-Covid ha registrato più di 900 partecipanti, hanno contrappuntato l’attività con risultanze soddisfacenti". Nel direttivo presieduto da Ciattaglia fanno parte Gianluca Pacetti, Fabrizio Tobaldi, Roberta Del Mastro, Roberto Marinelli, Roberto Belardinelli, Antonio Tortora, Stefano Mazzieri, Matteo Ciriaci. La 25ª Nove Fossi, confermato l’attributo "Prestigio" conferito dalla rivista Mtb Magazine, appartiene a cinque circuiti interregionali (Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Toscana) intitolati "I sentieri del sole e dei sapori" e componenti il sodalizio sportivo ed enogastronomico con le gran fondo di Montecastrilli, Massa Martana, Castelli Romani, Palombara Sabina, Scanno, Collarmele, Terontola; e ai circuiti Tour 3 Regioni Scott, Italian 6 Races. Resta da confermare l’abbinata "Terre e fossi maceratesi" con la gran fondo su strada "Terre dei Varano di Camerino".

Nell’assemblea conviviale, è stata ufficializzata la classifica sociale 2022: al primo posto, Francesco Scortechini con 997 punti, anche miglior agonista mtb, seguito da Matteo Ciriaci (893) e David Carletti (677); miglior agonista su strada Gianfranco Plebani.

Gianfilippo Centanni