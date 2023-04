L’Avis Macerata premia i suoi fuoriclasse

Sono sfilati in passerella gli atleti dell’Avis Macerata per ricordare un 2022 ricco di soddisfazioni per il movimento sportivo cittadino. È stata una festa in cui sono finiti sotto i riflettori i protagonisti chi ha conseguito ottimi risultati. È il caso di Elisabetta Vandi che ha vinto il bronzo nella 4x400 con le azzurre ai Giochi del Mediterraneo, di Ndiaga Dieng che ha fissato il record mondiale sugli 800 nel settore paralimpico, di Beatrice Stagnaro che ha ritoccato il record sociale nelle prove multiple; di Edoardo Alfonsi che ha vinto i campionati studenteschi ipovedenti nel lungo. "È stata l’occasione – ha detto Fabio Romagnoli, presidente dell’Atletica Avis Macerata – per ricordare delle belle prove fornite dai nostri atleti e atlete in una stagione in cui la società si è confermata prima nelle Marche in campo maschile e femminile, capace di portare alle finali nazionali le squadre Assoluti e Allievi maschile e femminile. Nel 2023 vorremmo confermarci, magari riuscire a essere presenti alle finali nazionali anche con la squadra Junior-Promesse maschile e femminile". Alla festa sono stati premiati tanti atleti: Beatrice Stagnaro per il record nella categoria Ragazze; nella performance cadetti Edoardo Alfonsi, Bianca Sulzer, Niccolò Rubini; negli Allievi per il record Samuele Libero Marino e Riccardo Ricci; l’under 23 azzurra Elisabetta Vandi; Lorenzo Angelini per il record regionale indoor, Eleonora Vandi per il titolo italiano universitario. Sono state premiate le differenti squadre, poi sono stati conferiti dei riconoscimenti anche a Federico Vitali e Margherita Forconi per il record; a Sara Annibali, a Ilaria Sabbatini per il record sociale e Ndiaga Dieng per il record mondiale. "Abbiamo ricordato – conclude Romagnoli – anche due atleti che purtroppo non ci sono più: Stefano Gallucci, saltatore in alto, e il maratoneta Vitangelo Corvatta".