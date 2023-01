Le Cantine Riunite Tolentino alle finali regionali

Due giorni al via delle Finals Cup 2023, la manifestazione che da giovedì a domenica bloccherà il movimento del calcio a 5 regionale. Un mondo assai vasto e che sarà presente in massa dal 5 all’8 gennaio al PalaFiera di Pesaro, per una kermesse che sarà curata dall’l’Italservice Pesaro, la società campione d’Italia. Il programma è fitto, ci saranno 14 gare, con 20 squadre protagoniste e queste sono le competizioni: Final Eight di Coppa Serie C (dunque dai quarti); semifinali Coppa Serie D; finali secche di Coppa Serie C femminile; finali secche giovanili maschili, ovvero Under 21, 19, 17, 15. Tante partite, tante formazioni da tutte le Marche ma il territorio maceratese sarà rappresentato solo dalle Cantine Riunite Tolentino. Bravi i ragazzi della serie D cremisi, decisamente meno tutte le altre società, mai negli ultimi anni il futsal provinciale era stato presente in numero così basso. A differenza delle altre categorie dove c’è in palio il classico trofeo, per la D è diverso, la vincitrice della semifinale disputerà una finale più avanti, al termine della stagione sportiva, però quella gara sarà ancor più importante perché metterà in palio il balzo di categoria. Dunque i cremisi sono a due incontri dalla C2. L’appuntamento per il team di Tolentino è per le 14 di sabato e avversario Damiani&Gatti di Ascoli. Da segnalare che, durante le Finals Cup, ci sarà un clinic con la staff tecnico dell’Italservice, composto da mister Fulvio Colini, il vice Davide Bargnesi e l’allenatore dei portieri Paolo Del Grosso. Tutti i tesserati in lista infine potranno assistere con un biglietto omaggio alla partita di Serie A tra Italservice Pesaro e Petrarca che verrà disputata venerdì sera.

Andrea Scoppa