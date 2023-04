Le Marche ai quarti

Le Marche vanno avanti nel Torneo delle regioni con le rappresentative under 19 e under 17 che accedono ai quarti, invece non sono stati sufficienti i 4 punti per proseguire nella manifestazione all’under 15 e alla rappresentativa femminile. I quarti di finale si svolgeranno oggi alle 11 per l’under 17 contro l’Abruzzo mentre alle 14.30 sarà dato il fischio d’inizio per la selezione under 19 marchigiana che dovrà vedersela contro la Campania. L’under 19 marchigiana, selezionata da Massimo Lombardi, ha chiuso al primo posto il girone, nonostante la sconfitta all’esordio (2-0) contro Piemonte-Valle d’Aosta. Le vittorie con Sicilia (3-1) e Basilicata (2-1) hanno spedito le Marche in vetta alla classifica. Ora i quarti contro la Campania. La vincente incontrerà in semifinale la vincente di Veneto-Friuli Venezia Giulia.

Dall’altra parte del tabellone, i quarti sono: Liguria-Trento e Lombardia-Bolzano. All’under 17 di Francesco Baldarelli sono state sufficienti le due vittorie per volare ai quarti da seconda classifica alle spalle del Piemonte Valle d’Aosta. Oggi sfida contro l’Abruzzo, la vincente sfiderà o Bolzano o Campania.