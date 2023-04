Le Marche partono con due ko e due pareggi al Torneo delle regioni contro il Piemonte

Due pareggi e due ko per le Marche contro il Piemonte nelle gare d’esordio del Torneo delle regioni. La doppietta di Eleonora Crocioni aveva portato avanti le Marche poi raggiunte dalle piemontesi con Bodini che ha sancito il 2-2 finale tra le selezioni femminili. L’under 19 maschile è stata battuta 2-0, niente da fare per l’under 17 nonostante il vantaggio con Sergiacomo al 17’, la doppietta di Giacona ha dato la vittoria ai piemontesi. È terminata senza reti la sfida tra le selezioni under 15. Oggi le quattro selezioni marchigiane sfideranno quelle siciliane.

I convocati: U15: Conestà e Renzi (Ac. Civitanovese), Schirliu (Biagio N.), Natalini (Castel di Lama), Antonini (Delfina Fano), Camozzi (V.Senigallia), Graciotti (Loreto), Fratesi (Muraglia), Umanets (N. Folgore), Pirani (Passatempese), Scarpantoni (Porto d’Ascoli), Mucciacciaro (P. Recanati), Valori (Samb), Romitelli (Sangiustese), Rollo (Senigallia), Papavero (Settempeda), Ciappelloni (Maceratese), Batassa e Massini (Tolentino), Cesarini (Valfoglia). Selezionatore: Franco Gianangeli.

U17: Frulla e Manna (Acc. Granata), Bellucci e Saponaro (Fano), Pietropaolo (Atl. Centobuchi), Nobili (Atl. Gallo), Gaspari (Atl. Ascoli), Cosignani e Mangiacapre (Civitanovese), Beu (Delfina Fano), Alessandroni (Vigor Senigallia), Cerquozzi (Fermo), Morini (Gabicce G.), Morelli (Grottammare), Sergiacomo (Urbino), Castignani (Montefano), Pierluigi (Maceratese), Ciottilli, Corrado e Orsini (Tolentino). Selezionatore: Francesco Baldarelli.

U19: Cancrini (Azz. Colli), Giunti e Sciamanna (Atl. Gallo), Di Matteo e Traini (Atl. Ascoli), Riggioni (Fossombrone), Gabrielli (Gabicce G.), Ciavarella (Jesina), Esposito (Urbino), Barzanti (Marina), Postacchini e Stampella (Montefano), Canullo, Fermani e Scheffer (Osimana), Merzoug (Sangiustese), Cirulli e Iulitti (Maceratese), Tuci (Urbania), Sfasciabasti (Valdichienti P.). Selezionatore: Massimo Lombardi.

Femminile: Campanella, Paccusse e Prosperi (Ancona R.), Mari (Arzilla), Marucci e Mignini (Ascoli), Catena, Crocioni, Gambini, Generali, Modesti (Jesina), Freddo (Recanatese), Crinelli, Ferri, Silvestrini (Vis Pesaro), Cavagna, Crispini, Giustozzi, Ruffini, Salvucci (Yfit). Selezionatore: Antonio Censi.