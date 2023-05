Le pagelle

Zaytsev 7,5: scuote i campioni d’Italia più volte e in generale è il martello di casa più affidabile e preciso, tanto da essere l’unico ad attaccare col 50% per 17 punti. Vi aggiunge ben 3 ace e 2 muri prendendone solo uno. Attento anche in fase di ricezione. Il tutto sotto gli occhi del ct De Giorgi che non lo ha convocato per la VNL 223...

Chinenyeze 8,5: Mvp. Alla sua prima finale Scudetto, il centrale fa davvero il Simon, emergendo dal terzo set a suon di primi tempi e buttando giù in totale 18 punti, un’enormità. Non solo, lo fa con 1719. La miglior partita della sua stagione.

Nikolov 7-: premiato come Mvp delle semifinali, alterna momenti splendidi come il secondo set, ad altri in cui va in picchiata,in primis il terzo da 08. Nel tie-break però è sempre lui, a soli 19 anni e all’esordio nelle finali, a trascinare Civitanova. Conclude con 17 palloni messi a terra, 1539 in attacco e gli perdoniamo i 7 muri presi, tanti...

De Cecco 8: solo il salvataggio di piede ai vantaggi del 5° set vale un voto super e il capitano lo fa dopo oltre 2 ore impeccabili. Nel secondo aveva anche dato spettacolo con primo tempo inventato di spalle e poi punto di seconda, mancino. Nella stessa azione.

Anzani 6,5: la ribalta se la prende l’omologo “Babar” ma comunque la prestazione di Simone non è negativa. Sei punti con 59 per lui.

Yant 7: nel tie-break riscatta una serata così così, tra incertezze in ricezione e la mano poco precisa in attacco. Spara forte invece dal servizio collezionando la bellezza di 4 ace, come nessun altro. Chiude con 15 punti, solo 1129, 4 errori come Zaytsev e Nikolov.

Balaso 8: forse non è perfetto per la prima volta nel tie-break, ma ci pensa Zaytsev a salvare sui tabelloni. E’ cercato 27 volte e replica col pazzesco 59% (addirittura 44% perfetta, cioè sulla testa di De Cecco) e aggiunge la solita scorpacciata di difese.

Garcia, D’Amico e Bottolo ng: utilizzato al servizio, entrando a freddo, Mattia batte benissimo e fa anche un ace nel tie-break.

Andrea Scoppa