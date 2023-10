Le pagelle Bene Totè mentre Schilling è un caso

McCallum 5,5. Vero che questa formazione non scarseggia di tiratori, ma da un play americano che ha alle spalle anche un passato in Nba, aspettarsi un po’ di più è il minimo sindacale. Palleggia molto, non è mai pericoloso e non dà nemmeno l’impressione di avere leadership. Magari domenica contro Venezia smentirà tutti, ma contro la Germani non ha incantato. Chiude con 6 punti con 1 su 2 da due, 1 su 3 da fuori e 1 su 2 nei liberi. Per un essere un ‘tappo’ buoni i 4 rimbalzi. In campo 30 minuti.

Bamforth 5,5. L’arma Letale della squadra non è giudicabile anche perché scendeva in campo dopo un lungo stop. Nel finale ha cercato di tirare fuori il coniglio dal cilindro, ma il gioco di prestigio non gli è venuto bene: alcuni tiri forzati. Chiude con 10 punti segnati con 1 su 3 da due, 2 su 7 da tre.

Bluiett 7. Ha impressionato perché ha un tiro di seta anche se nel finale è diventato un po’ periferico quando forse spettava a lui il tiro del killer, quello decisivo per portare a casa la partita. Comunque tenendo conto che è anche 2 metri, veramente un’arma letale. In campo 30 minuti, chiude con 21 punti con 2 su 3 da sotto e 5 su 8 dalla distanza. Ha anche un 2 su 2 nei liberi e 4 rimbalzi con 4 assist. Diventerà un osservato speciale del campionato.

Visconti 5,5. Si è perso in un amen commettendo subito tre falli per la foga, per cui il suo palcoscenico è durato solo 7 minuti con zero punti segnati e 0 su 3 da fuori.

Ford 6,5. Una bella massa di rimbalzi portati a casa, ben 11, in 28 minuti. Non è di apparenza perché in attacco non incanta. Porta legna: chiude con 1 su 3 da sotto e 1 su 1 da fuori.

Maretto n.g.

Tambone 7. Un giocatore certezza e Buscaglia lo tiene in campo anche in coppia con McCallum. Corre più lui della palla ma in attacco si fa sentire e non butta via nulla. Chiude con 13 punti con 2 su 5 da sotto e 3 su 4 da fuori.

Mazzola 5,5. Non una di quelle giornate benedette dal dio del basket per questa ala forte anche perché – e non è la prima volta – si è ritrovato anche a giocare pivot. Diciamo che nei 14 minuti in cui è stato in campo ha portato soprattutto la borraccia. Chiude con 2 punti fatti dalla lunetta.

Schilling 5. Qui siamo nell’ambito dei misteri gloriosi. Il pivot titolare della formazione è stato in campo 13 minuti ed ha segnato 4 punti di cui 2 in tap-in. Buscaglia alla fine dei primi venti, con Totè con qualche fallo di troppo, mette in campo (così anche alla fine) Mazzola. Un caso imbarazzante per essere il centro titolare. Chiude con 2 su 5 da sotto e 4 rimbalzi presi.

Totè 8. Forse con lui in campo negli ultimi due minuti Christon non si sarebbe permesso quella passeggiata in area con canestro. Comunque il migliore in campo per la formazione di Buscaglia: sempre presente sul parquet, deciso, efficace sia al tiro che nei liberi, dov’è stato micidiale. Una sicura presenza in campo. Chiude con 16 punti con 4 su 6 da sotto, 0 su 1 da fuori e 8 su 10 nei liberi.

m.g.