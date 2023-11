Le pagelle. Melchiorri, un assist splendido. Senigagliesi manca il raddoppio

MELI 6: puntuale nelle non molte occasioni in cui è stato impegnato ed assolutamente incolpevole sul gol subito.

MANÈ 6: rientrava a tempo pieno dopo 40 giorni e non ci è parso brillantissimo. La troppa frenesia gli ha fatto commettere qualche errore, seppur veniale.

FERRANTE 6: costantemente preciso e puntuale, commette un paio di sbavature nel contesto comunque di una partita che nel secondo tempo era davvero diventata complessa.

PERETTI 6,5: annulla sostanzialmente Gambale, gioca spesso sull’anticipo e si guadagna la pagnotta con il consueto ardore.

LONGOBARDI 6: il vivace Teraschi gli crea qualche grattacapo, becca un’ammonizione e non riesce appieno ad esprimere il suo potenziale nelle ripartenze e viene sostituito (QUACQUARELLI 5,5: ha la responsabilità di essersi perso Volpicelli nell’azione decisiva).

LIPARI 6,5: quando "sgasa", destra o sinistra che sia, riesce sempre a creare qualche imbarazzo agli avversari con la sua tecnica e la sua imprevedibilità (SENIGAGLIESI 5,5: ha sui piedi le occasioni per chiudere la partita ma litiga con la porta).

PRISCO 6: match di sostanza e di sacrificio dove comunque, opposto ad Amadio riesce a mantenere sempre la necessaria lucidità.

MORRONE 6: un po’ soffre, un po’ sbruffa ma è sempre presente nei contrasti che contano facendo sentire la sua presenza.

CARPANI 7: il migliore dei suoi e non solo per il gol da manuale, ma anche e soprattutto per qualche recupero davvero da applausi anche nel finale di partita. Gli inserimenti che propone poi sono sempre un fattore.

SBAFFO 6,5: si danna l’anima, cerca l’exploit ma non lo trova. Cerca comunque di trascinare i compagni con l’esempio del Capitano.

MELCHIORRI 6,5: splendido l’assist per la rete di Carpani scaturito da un controllo volante e successivamente si "spende" con grandissima energia.

a. v.