Le regine del nuovo millennio: con Trento una sfida tra big

Sarà la terza volta in finale Scudetto che si affrontano Civitanova e Trento e finora la Lube ha sempre avuto la meglio. Nel 2017 batté 3-0 l’Itas festeggiando il primo tricolore all’Eurosuole Forum, mentre nel 2012 l’allora Lube Macerata rimontò da 2-0 a 2-3 l’Itas Diatec nella gara secca di Milano. Un duello che mancava da sei anni, ma trattasi di vero scontro tra titani perché parliamo delle due società più titolate e vincenti del nuovo millennio.

Civitanova è avanti come trofei alzati, ben 25, mentre l’Itas è a 19. Curiosamente i biancorossi sono l’unico avversario sempre affrontato in 23 stagioni nella massima serie dai gialloblù, in 8 circostanze – che diventeranno 9 – in finali di vario tipo: due di scudetto, tre di Coppa Italia (2012, 2013 e 2017), due di Supercoppa (2009 e 2013) e una nel Mondiale del 2018. Dati che certificano la forza e la costanza ad alti livelli dei due club. Solo contro Perugia la Lube ha disputato più finali.

Entrambe arrivano alla battaglia per il tricolore avendo già disputato finali in questa stagione, ma perdendole. Due per Trento che è caduta al Mondiale contro Perugia e poi in Coppa Italia contro Piacenza, mentre Civitanova aveva raggiunto l’ultimo atto della Supercoppa arrendendosi alla Sir.

Andrea Scoppa