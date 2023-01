Le società maceratesi si fanno valere nella corsa campestre

Ottimi risultati per le società maceratesi nella corsa campestre, con la prima prova del campionato assoluto e giovanile per società ad Ancona. Nel cross maschile di 10 chilometri fa tripletta l’Atletica Potenza Picena grazie al successo di Andrea Falasca Zamponi che in 31’45” precede i compagni Luca Facchinetti (31’57”) e Alberto Mosca (32’33”), il migliore degli under 23 è Marco Ricci (Cus Camerino) in 33’41”. Ilaria Sabbatini (Avis Macerata, 30’17”) negli 8 km si impone su Denise Tappatà (Sef Stamura, 30’24”) con il terzo gradino del podio per la promessa Chiara Fucelli (Avis Macerata, 31’06”). Nel cross junior maschile di 8 km affermazione di Leonardo Storani (Avis Macerata) in 26’44” su Jacopo Sanginesi (Civitanova, 27’14”). Al femminile, nei 5 km under 20 prevale Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona, 19’28”) su Eva Luna Falcioni (Sef Stamura, 19’56”) e Sofia Marchegiani (Avis Macerata, 21’34”). Nella gara allievi di 5 km primo Luciano Carallo (Collection Sambenedettese, 16’52”) con dietro Filippo Tarantini (Team Porto Sant’Elpidio, 17’12”) e Niccolò Rubini (Avis Macerata, 17’32”). La prima posizione nel cross allieve di 4 km è invece di Sofia Romagnoli (Avis Macerata, 14’48”). Tra gli under 16, impegnati nei 3 km, Leonardo Doria (Civitanova, 11’39”) mette in fila Federico Bartolucci (Jesi, 11’49”) e Francesco Iodice (Senigallia, 12’06”). La cadetta Emma Donnanno (Fano Techfem, 8’31”) si aggiudica la prova sui 2 km su Irene Ippoliti (Avis Macerata, 8’33”).