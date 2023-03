Lelli: "Soddisfatto dall’impegno dei ragazzi"

In una sola settimana non poteva fare miracoli ed oltretutto il Corridonia è scorbutico, così la prima uscita del Trodica con Marco Lelli in panchina è finita con un modesto 0-0. Un risultato che ha lasciato in standby le chance di disputare i playoff quando mancano 8 turni e i biancocelesti fanno parte nel quartetto che a 35 punti racchiude le compagini dal 4° quarto al 7° posto. Uomo di poche parole e parecchia concretezza, Lelli analizza così il debutto: "Diciamo che mi ha soddisfatto l’impegno e non il risultato, comunque il Corridonia ha meritato il punto". Utilizzerà sempre il 4-3-3 come modulo? E come mai Cingolani in panchina? "Sul modulo vediamo, sabato Cingolani è partito dalla panchina perché ho schierato il fuoriquota in attacco. Di sicuro ho raccolto una squadra ben preparata tatticamente". Se ha accettato l’incarico è perché crede nei playoff, ma per avere speranze di farli bisognerà pure "gufare" l’Aurora..."No, noi dobbiamo pensare a fare i punti necessari, io amo poco le parole e mi piacciono i fatti".

an. sc.