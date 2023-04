L’Elpidiense Cascinare sale in Promozione

L’Elpidiense Cascinare vince il campionato di Prima categoria e sale in Promozione: la penultima giornata è stata sabato di festa per la formazione allenata da Roberto Buratti che taglia per prima il traguardo dopo un lungo e appassionante duello con il Camerino. È stata una giornata speciale anche per la Folgore Castelraimondo che ha celebrato 70 anni di attività assieme ai giocatori e alle vecchie glorie per una festa che si è protratta a tarda ora. Camerino, Settempeda e Appignanese accedono ai playoff; il Montecosaro ai playout dove affronterà o la Cingolana San Francesco o l’Esanatoglia. Sono invece retrocesse Cska Amatori Corridonia e Sarnano.

Questi i risultati e i marcatori della penultima giornata del girone C del campionato di Prima categoria. Cingolana San Francesco-Montecosaro 2-0 (28’ Moretti, 46’ st Marchegiani); Elfa Tolentino-Camerino 2-1 (5’ st e 34’ st Telloni, 25’ st Montecchia); Elpidiense Cascinare-Cska Amatori Corridonia 4-1 (2’ Castellano, 20’ Balloni, 15’ st Bucchi, 29’ st Salvucci, 49’ st Mandorlini); Folgore Castelraimondo-Caldarola 1-0 (20’ st Dashi); Sarnano-Montemilone Pollenza 1-5 (43’ Bartolini, 2’ st Rossi, 16’ st Gonzalez, 18’ st Seculini, 25’ st Rodriguez, 44’ Pantanetti); Settempeda-Appignanese 2-0 (29’ e 12’ st Strappini); Urbis Salvia-Portorecanati 1-3 (5’ st Agostinelli, 11’ e 20’ st rig. Ferro, 45’ st Pettinari); Vigor Montecosaro-Esanatoglia 1-0 (16’ st Mecozzi).

Classifica

Elpidiense Cascinare 70; Camerino 61; Settempeda 57; Appignanese 52; Folgore Castelraimondo, Vigor Montecosaro 45; Portorecanati 41; Montemilone Pollenza 38; Urbis Salvia 36; Elfa Tolentino 35; Caldarola 34; Esanatoglia 32; Cingolana San Francesco 30; Montecosaro 25; Sarnano 20; Cska Amatori Corridonia 15.