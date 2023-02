L’Urbis Salvia batte la capolista Elpidiense Cascinare e il Camerino sale in testa alla Prima categoria dopo essere tornato con i 3 punti in tasca dalla sfida esterna con la Cingolana San Francesco. Decisivo a Urbisaglia il gol di Lasku: Pettinari nell’uno-due permette al compagno di presentarsi solo davanti al portiere che non ha scampo sul piatto del giocatore. Ecco risultati e classifica: Cingolana San Francesco-Camerino (13’ Foglia, 47’ e 17’ st Montecchia); Elfa Tolentino-Vigor Montecosaro 1-1 (23’ Maccari, 40’ st Bernabei); Folgore Castelraimondo-Cska Amatori Corridonia 1-1 (34’ Salvucci, 42’ Sparvoli); Montecosaro-Caldarola 0-2 (13’ Aringoli, 24’ st Cappelletti); Sarnano-Appignanese 0-1 (25’ Medei); Settempeda-Esanatoglia 2-1 (11’ st aut. Caracci, 39’ st Sfrappini, 44’ st Capenti); Urbis Salvia-Elpidiense Cascinare 1-0 (29’ st Lasku). Oggi. Montemilone Pollenza-Portorecanati. Classifica. Camerino 45; E. Cascinare 43; Appignanese 38; Settempeda 37; Folgore Castelraimondo 25; Urbis Salvia 24; Portorecanati 23*; Elfa Tolentino, Caldarola * 22; Montemilone Pollenza* 20; Vigor Montecosaro 19; Esanatoglia 18; Cingolana San Francesco* 17; Montecosaro* 13; Cska 11; Sarnano* 10. * una gara in meno