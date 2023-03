"L’Elpidiense spicca il volo, ma tutto è da decidere"

"L’Elpidiense Cascinare ha fatto un bel passo avanti, però niente è deciso quando ci sono a disposizione ancora 24 punti". Fabio Carucci, allenatore della Folgore Castelraimondo, dà uno sguardo al campionato di Prima categoria dove la capolista Elpidiense Cascinare ha vinto a Pollenza portando a 4 i punti di vantaggio sul Camerino, battuto a Caldarola. "La leader – aggiunge – è un gradino sopra a tutti, tra l’altro ha un organico di assoluto valore e direi che all’80’% salirà di categoria, però nel calcio non c’è mai niente di scritto. L’Appignanese può inserirsi nella lotta per la vetta e nel prossimo turno potrebbe riprendere il Camerino sfruttando lo scontro diretto".

Per i playoff ci sono altri due posti a disposizione. "La Settempeda li farà, mentre la seconda potrebbe approdare subito alla fase successiva se dovesse avere un vantaggio di 10 punti dalla sesta". Per l’ultimo posto nei playoff è in lizza la Folgore Castelraimondo. "Ma prima di tutto dobbiamo assicurarci i punti per salvarci, abbiamo di fronte una piccola speranza di parteciparvi e la coltiveremo fino in fondo". Il tecnico indica la sorpresa della stagione. "Camerino vista la posizione. Nell’organico dello scorso anno ha inserito un paio di elementi. Si tratta di una formazione equilibrata, ma all’inizio pochi pensavano che avrebbe potuto frequentare zone d’alta classifica". E il discorso retrocessione. "Ma anche qui è tutto da scrivere: il Sarnano è in ripresa e il Cska Amatori Corridonia muove spesso la classifica e ha anche una gara in meno". Qual è la squadra che ha reso meno delle aspettative? "Il Montemilone Pollenza". E il giocatore che l’ha colpita? "Duca del Camerino". Quali sono i giovani da tenere d’occhio. "Il nostro Dashi, attaccante del 2002".