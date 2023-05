L’esperienza di Vagnoli vale un nono posto nei campionati italiani a Silvi Marina

Passano gli anni ma la competitività resta sempre elevata. All’ultima stagione nella sua fascia d’età (quella dei 55-59enni) e dunque più in là con le primavere di quasi tutti gli avversari, il podista civitanovese Luigi Vagnoli ha conquistato un eccellente 9° posto ai campionati italiani individuali master su strada disputati nei giorni scorsi a Silvi Marina. Il risultato è stato colto su una distanza, quella dei 5 chilometri, che gli è poco congeniale essendo abituato ad affrontare chilometraggi ben più impegnativi. Per coprire il percorso ha impiegato 17 minuti e 50 secondi. Trentotto gli atleti in gara. In precedenza, nel periodo invernale, pur sofferente per un fastidio alla schiena Vagnoli s’era difeso bene piazzandosi 19esimo nella "campestre" di Chieti e vincendo la 10 chilometri di Colmurano. Adesso lo attende un’agenda agonistica molto tosta. A cominciare dai campionati italiani di 10 chilometri su pista a Firenze cui seguirà, vicino Lecce, il tricolore di corsa in montagna. Vagnoli gareggia per un club pugliese, la Dynamyk Fitness, sempre in prima linea nel circuito di gare del campionato italiano master a squadre. A Silvi Marina ha corso anche l’altra civitanovese Laura Amaranti, che di Vagnoli è la compagna di vita e di allenamenti. Nella sua categoria (4550 anni) la Amaranti, che difende i colori della podistica Moretti Corva, s’è piazzata al sesto posto con un tempo di 21’37’’ sui cinque km.

Mario Pacetti