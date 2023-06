L’ex biancorosso Kovac allenerà l’Halkbank

C’è un gran via vai sull’asse Italia-Turchia nel volley, specialmente al femminile. E c’è un ex Lube che è andato ad occupare il ruolo di allenatore proprio sulla panchina di quell’Halkbank che ha fatto fuori i biancorossi nei quarti di Champions. Parliamo di Slobodan Kovac (nella foto), classe 1967 ed ex schiacciatore della Macerata degli esordi, dal 1995 al 1999. Il serbo ha firmato con la squadra di Ankara che ha appena perso il titolo nella finale-derby con lo Ziraat (di Juantorena) e pertanto tornerà all’Halkbank dopo le stagioni trionfali 2016-2017 e 2017-2018. La società turca ha preferito lui ad Andrea Giani, ma comunque un arrivo da Modena ci sarà perché al 99% firmerà per l’Halkbank l’estroso Ngapeth (proprio ieri ha salutato il gruppo invece lo schiacciatore Jaeschke). I turchi diventano osso duro per tutti in Europa.