L'ex Castori in lizza per la guida della Ternana, quattro nomi in ballo

L’ex Castori in lizza per una nuova avventura, stavolta alla guida della Ternana. Dopo l’esperienza alla guida del Perugia il tecnico, che in passato ha guidato il Picchio centrando una salvezza impossibile, si prepara ad una nuova possibile avventura in cadetteria. È lui uno dei profili in ballo per prendere in mano il timone dei rossoverdi. La rottura improvvisa tra Andreazzoli e la nuova proprietà delle Fere ha rimescolato in pochi giorni tutte le carte. Ora gli umbri sono alla ricerca di un nuovo allenatore al quale affidare la squadra in vista del prossimo torneo cadetto. Gli altri nomi in ballo sono quelli di Bocchetti e D’Angelo. Il primo è riuscito a salvare il Verona in A, mentre il secondo cerca una nuova sistemazione dopo essere tornato al Pisa per poi vedersi di nuovo sbattere la porta in faccia al termine della recente stagione. Oltre a loro in seconda battuta si pensa anche a Venturato e Stroppa. Nel frattempo si prosegue nella ricerca di nuovi potenziali investitori da coinvolgere nel progetto societario.