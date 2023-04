L’ex Chinenyeze: "Stavolta sarà più tirata, ma noi siamo concentrati"

Confronto numero 22 quello in arrivo tra Lube e Allianz, come già rimarcato club che si stanno sfidando per la prima volta in una serie playoff. Milano infatti è debuttante in una semifinale scudetto ed aveva fatto un po’ di ’pratica’ in Coppa Italia, sempre eliminando proprio Civitanova nelle ultime due edizioni dei quarti.

Se per Bottolo sarà un incontro speciale, in caso di ingresso taglierà infatti le 100 presenze nella sua giovane carriera, per il compagno Chinenyeze sarà trasferta ancor più particolare perché tornerà dove ha giocato l’ultimo anno. Il centrale francese classe 1998 ha parlato così di gara2: "Milano non ha giocato al livello abituale giovedì sera. Noi siamo stati bravi a mettere pressione, loro venivano dalla trasferta di lunedì a Perugia e magari erano più stanchi. Stavolta sarà più tirata, all’Allianz Cloud troveremo avversari reattivi, aggressivi al servizio e spinti da tanti tifosi. Dovremo stare attenti e andare lì concentrati. Nella nostra parte del campo la scelta di arretrare Zaytsev per ricevere ci ha dato vitalità perché Ivan è bravo anche in quel fondamentale. I progressi sono evidenti e non vogliamo vanificare gli sforzi".

Dall’altra parte della rete ha parlato Paolo Porro, regista della Powervolley. Il più giovane alzatore della SuperLega, classe 2001, ha espresso la voglia di rivalsa e confida nella capacità di reazione di squadra già manifestata contro la Sir (sotto 1-0 e poi 2-1 nella serie): "Queste sono partite da giocare con tutta l’emozione che si ha, ma giovedì non l’abbiamo fatto. Possiamo migliorare in molti aspetti del livello tecnico nel secondo round. Civitanova nel primo ha giocato molto forte, è stata più in campo di noi sicuramente. Possiamo riprenderci subito sul nostro campo e vogliamo farlo".

Andrea Scoppa