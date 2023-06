L’ex tecnico Delio Rossi vicino all’impresa alla guida del Foggia

Il Foggia di Delio Rossi è ad un passo dall’impresa. L’ex allenatore dell’Ascoli si giocherà la promozione nella doppia finale dei playoff di C con il Lecco, dopo aver avuto la meglio ai quarti e in semifinale rispettivamente contro Crotone e Pescara. In passato soltanto D’Adderio e De Zerbi erano riusciti a condurre il Foggia fino alla fine degli spareggi per la B. Entrambi i precedenti però non hanno poi sorriso ai pugliesi che nel primo caso (2006-07) furono battuti dall’Avellino, arrendendosi poi al Pisa nel secondo (2015-16). Sfortunata la sua parentesi sulla panchina del Picchio nel dicembre 2020 quando fu chiamato a rimpiazzare Bertotto. Il suo score fu soltanto di un punto in 5 gare. Al di là del rocambolesco 3-3 con la Cremonese, i bianconeri incassarono i ko con Pescara (0-2), Crotone (0-3), Vicenza (2-1) e Monza (2-0). Inevitabile l’esonero con l’Ascoli ultimo in classifica (6 punti). A salvare tutto fu Sottil, fortemente voluto dall’allora diesse Polito.

mas.mar.