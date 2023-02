L’Halley cade contro il Battipaglia al secondo tempo supplementare

HALLEY THUNDER

78

BATTIPAGLIA

82

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini, Ridolfi, Stronati, Celani 5, Grassia 9, Steggink 5, Gramaccioni 10, Gonzalez 30, Zamparini, Iob 7, Michelini 9, Franciolini 3. All. Cutugno.

AFORA GINOVA BATTIPAGLIA: Lombardi 1, Seka 4, Crudo 10, Castelli 1, Potolicchio 25, Catarozzo, Cutrupi 16, Alford 16, Chiovato, Rylichova 9. All. Maslarinos.

Arbitri: Purrone e Marconetti di San Giorgio Bigarello.

Parziali: 20-29 (20-29), 28-44 (8-15), 49-50 (21-6), 66-66 (17-16). Primo tempo supplementare: 70-70. Secondo tempo supplementare: 78-82.

La Halley Thunder rimonta da -18, passa avanti di 2, poi al termine del secondo tempo supplementare Battipaglia la spunta 78-82. Che partita! Di fronte a un pubblico numeroso le formazioni se le son date di santa ragione e sono stati necessari due over time per decretare la vincitrice di questo scontro di alta classifica. È stata una sfida molto bella e combattuta, al termine della quale le campane si sono rifatte della sconfitta dell’andata, senza però riuscire a ribaltare il conto dei canestri (+5 per la Halley Thunder). La partita. Le ospiti partono a razzo, segnando 29 punti nei primi 10 minuti. Un’autentica valanga, grazie a una condotta di gara perfetta, soprattutto a rimbalzo. Nelle file locali si sente - sotto i tabelloni - l’assenza della giovane Offor, infortunatasi alla vigilia del match. Il secondo quarto è la fotocopia del primo, con le padrone di casa in affanno. Dopo l’intervallo, però, il match cambia volto e quello che sembrava essere un verdetto ormai scontato diventa un libro bianco ancora tutto da scrivere. Capitan Gonzalez comincia ad alzare le marce, così pure il resto della squadra, tanto che si registra il sorpasso (49-48). Alla fine della terza frazione Battipaglia resta comunque avanti di una lunghezza (49-50). L’ultimo quarto si gioca punto a punto e a 18 secondi dalla sirena "Pepo" pareggia il conto (66-66). Si va ai supplementari e la sfida prosegue sui binari di uno stretto equilibrio: a un secondo dal termine il tabellone indica 70-70. Fallo di Grassia su Cutrupi, due tiri liberi per lei, ma li fallisce entrambi. Serve così un altro over time. Le matelicesi calano, solo la Gonzalez resiste (miglior realizzatrice con 30 punti), mentre Battipaglia si riprende la scena con l’americana Alford e torna a casa col sorriso.

m. g.