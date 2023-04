L’Halley ha finito la stagione: "Siamo una realtà del territorio"

Halley Thunder in vacanza dopo l’eliminazione dai playoff per mano di Battipaglia. "Quando sei in gioco vorresti sempre ottenere qualcosa in più – dice il presidente del Club, Euro Gatti (nella foto) –, ma il nostro obiettivo era quello dei playoff. Lo abbiamo raggiunto, superando momenti difficili e diversi infortuni. Alla fine, contro una corazzata come quella di Battipaglia, non c’era nulla da fare. Ci abbiamo provato in gara2, facendo ben sperare il meraviglioso pubblico che gremiva il palasport, però non siamo riusciti nell’impresa. Adesso speriamo di poter allestire un’altra bella squadra per il prossimo anno. Siamo ormai una realtà del territorio e vogliamo puntare a fare ancora meglio di questa stagione". La Halley Thunder, guidata da coach Orazio Cutugno, ha chiuso la regular season al sesto posto, mentre nel 2022 – al primo anno in A2 – aveva terminato il campionato in nona posizione, conseguendo la salvezza diretta senza passare per i playout. Quindi una Thunder in crescita, che guarda al futuro con ambizione. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito ai successi della squadra – conclude il presidente Euro Gatti – e ringrazio lo sponsor Giovanni Ciccolini della Halley, che spero resti ancora al nostro fianco". Il campionato delle matelicesi è stato molto bello, anche se falcidiato da una serie di infortuni che hanno condizionato il rendimento stagionale di alcune pedine importanti. In compenso il capitano Debora Gonzalez ha sfoderato un’ottima annata, risultando la miglior marcatrice dell’intera A2, e la giovane Gloria Offor ha cominciato a far vedere le proprie qualità tecniche e fisiche. Da loro si ripartirà per l’organico della prossima stagione.

m. g.