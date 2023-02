L’Halley Matelica attesa dal derby contro Ancona

Trittico di derby in arrivo per una Halley Matelica nel pieno della sua insperata, ma ora concreta, rincorsa salvezza. I biancorossi lo aprono oggi (palla a due alle 18) a Castelraimondo con la sfida contro la Luciana Mosconi Ancona. Se la Vigor viene da due successi in fila, che ne hanno rilanciato la corsa, al contrario il Campetto ha frenato la marcia verso il quarto posto con due ko di seguito e scenderà in campo quindi col dente avvelenato. I ragazzi di coach Trullo hanno grande fame di punti e, sostenuti dal pubblico di casa, non vorranno fallire l’occasione per allungare la loro striscia positiva. Dall’altra parte, tuttavia, c’è una squadra che ha tutto per stare ai vertici del torneo: talento, esperienza e profondità di un roster con 10 giocatori veri. In primo luogo, bisognerà tenere l’urto di una squadra che si affida all’attacco (80,5 punti segnati di media) per scavare i solchi importanti. In tal senso, il pericolo pubblico numero uno è la guardia originaria di Porto Sant’Elpidio Leonardo Ciribeni, che produce 15,5 punti col 67% da 2 e 4,1 rimbalzi. Lorenzo Panzini è però l’anima e il metronomo del team: i 12,3 punti, 2,6 rimbalzi e 3,8 assist sono la diretta conseguenza di questo ruolo cruciale nei meccanismi del team. Sta sempre più salendo di colpi il pivot ex Senigallia, Alberto Bedin, che produce 11,4 punti col 68% da 2 e 6,7 rimbalzi, ma in doppia cifra vanno anche l’imprevedibile Tommaso Carnovali (10,2 punti e 2,6 rimbalzi ad allacciata di scarpe) e l’ala emergente Yannick Giombini (10,1 punti e 8,0 rimbalzi a partita). La panchina è lunga e ricca di alternative. La gara viene trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass (https:lnppass.legapallacanestro.com).

m. g.