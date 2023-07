L’Halley Matelica conferma Gianpaolo Riccio: Vissani saluta la storia del club

Anche Gianpaolo Riccio resta alla Halley Matelica. Per la guardia classe ‘96 sarà la seconda stagione consecutiva in maglia biancorossa. Autore come tutta la squadra di una stagione in crescendo (con lo stellare play in disputato contro Jesi), Riccio sarà ancora una volta uno dei pezzi pregiati del team di coach Trullo.

"Sono contento della fiducia che sia l’allenatore sia la società hanno voluto rinnovarmi. Nonostante l’ottimo girone di ritorno che abbiamo fatto, il finale mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca: ho una gran voglia di riscattarlo e regalare una grande stagione ai nostri tifosi". Lascia invece la Halley il settempedano Samuele Vissani, per tutti "Sghi".

Ecco il post della società: "Sette anni, 189 partite giocate, 1.665 punti segnati, la promozione in serie B, un cuore grande così... Samuele Vissani si è guadagnato di diritto un posto nella storia della Vigor. Prima che per i numeri, prima che per i risultati, per aver sempre dato ogni goccia di energia che ha in corpo per i nostri colori. Oggi le nostre strade si dividono, per motivazioni puramente tecniche. La stima del giocatore, ma soprattutto dell’uomo, dell’amico, non cambia di una virgola. Ti auguriamo il meglio, a tutti i livelli: se c’è una persona che lo merita, quella sei tu".

m. g.