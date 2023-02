L’Halley Matelica dura due tempi, poi la capolista Empoli dilaga: seconda sconfitta consecutiva

HALLEY MATELICA

62

ROSA SCOTTI EMPOLI

93

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini, Ridolfi, Stronati, Celani 4, Grassia, Steggink 2, Gramaccioni 11, Gonzalez 26, Zamparini 8, Iob 5, Michelini 6, Offor. All. Cutugno.

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Peresson 10, Cvijanovic 7, Ruffini 3, Patanè 17, Stoichkova 21, Merisio 12, Manetti 13, Antonini 2, Dell’Olio 5, Bambini 3. All. Cioni.

Arbitri: Bergami e Alessi di Ravenna.

Parziali: 16-21 (16-21), 38-42 (22-21), 53-67 (15-25), 62-93 (9-26).

Seconda sconfitta consecutiva per le matelicesi, dopo lo stop esterno di Vigarano. Troppo forte, stavolta, la capolista Empoli, la migliore formazione vista al palas di Cerreto. Non a caso si trova, per qualità tecniche e fisiche, in vetta al girone. E’ stato comunque un match dai due volti. Le toscane sono partite col piede sull’acceleratore, ma la Halley Thunder, pur priva delle infortunate Franciolini e Cabrini, è riuscita a restare in partita fino al riposo (38-42), grazie ad aggiustamenti difensivi e alla solita spinta della Gonzalez (miglior realizzatrice della gara, 26 punti). Dopo l’intervallo un’immediata tripla della Zamparini ha portato le ragazze di casa al quasi pareggio (41-42); però Empoli ha reagito da grande squadra e in pochi minuti ha rifilato un parziale di 23-4 mettendo una seria ipoteca sul successo. Solo la Gramaccioni, con 11 punti di fila, ha provato a far rimanere a galla la Halley, ma nel quarto parziale non c’è stata più partita. E pian piano il divario si è spaventosamente ampliato. Complice pure l’atteggiamento ormai rinunciatario delle locali di fronte alla forza avversaria.

m. g.