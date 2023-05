L’Halley Matelica si prepara per Jesi

La Halley Matelica si prepara ad affrontare gli spareggi per la serie B d’Elite contro la General Contractor Jesi. Un abbinamento scaturito, forse anche a sorpresa, dopo i risultati dell’ultimo turno di regular season. Infatti, se da un lato era ininfluente il match fra Halley e Fiorenzuola, visto che i matelicesi sapevano già di avere in tasca il dodicesimo posto, dall’altro lato la squadra di Jesi si è vista sfuggire la quarta piazza a causa della sconfitta patita ad Ozzano. E il contemporaneo ko di Piacenza non l’ha fatta scendere oltre il quinto posto. Così, ecco servito un derby inatteso, senza dubbio ad alta tensione agonistica: chi vince la serie (al meglio delle cinque partite) vola in B d’Elite, chi perde si accasa in B Interregionale. Si parte domenica dal PalaTriccoli (ore 19), poi gara2 verrà disputata martedì 16 maggio di nuovo a Jesi; quindi due sfide di seguito al palasport di Castelraimondo: venerdì 19 e domenica 21. Infine, l’eventuale "bella" mercoledì 24 a Jesi. Da definire gli orari.

"La General Contractor la conosciamo – dice Antonio Trullo, coach della Halley Matelica – è una squadra assemblata per lottare per entrare nei playoff per l’A2, ma li abbiamo già battuti due settimane fa. Hanno tanto talento, che riescono a dispiegare soprattutto quando giocano in casa, come hanno dimostrato domenica scorsa asfaltando Ancona. È chiaro che loro hanno nettamente i favori del pronostico, ma siamo stati squadra vera in tutto il girone di ritorno, penso che abbiamo armi da giocarci e ce le giocheremo fino in fondo. Proveremo a mettere qualche granello di sabbia nei loro ingranaggi e provare, se possibile, a vincerne una delle prime due in casa loro".

Intanto la società Vigor organizza per la trasferta di domenica a Jesi un pullman gratuito per i tifosi. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare o scrivere un messaggio al numero 339 1190358.

m. g.