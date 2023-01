L’Halley Matelica vende cara la pelle A Ozzano arriva una sconfitta a testa alta

Ozzano

79

Matelica

68

SINERMATIC : Lasagni 9, Chiappelli 10, Klyuchnyk 17, Folli 10, Bonfiglio 15, Galletti ne, Balducci 4, Salsini ne, Felici 3, Buscaroli, Barattini 11. All. Loperfido.

HALLEY MATELICA: Riccio 5, Enihe 5, Seck 15, Adeola 8, Gallo 14, Vissani 3, Provvidenza 11, Polselli ne, Mentonelli 4, Caroli, Fianchini ne, Paglia 3. All. Trullo.

Arbitri: Biondi e Tognazzo.

Note: parziali 28-21, 48-38, 67-52. Tiri da 2 Ozzano 1734, Matelica 1229. Tiri da 3 Ozzano 924, Matelica 827. Tiri liberi Ozzano 1821, Matelica 2025.

Dieci minuti di cuore e determinazione. La Halley Matelica esce sconfitta dalla sfida con la Sinermatic Ozzano nonostante un ultimo quarto di grandissimo livello, in cui riesce a recuperare dallo svantaggio di -15 e si riporta a contatto mettendo paura ai padroni di casa che nel finale però mantengono i nervi saldi dalla lunetta e conquistano la vittoria. Una prova di grande carattere quella della squadra di Trullo che dimostra ancora una volta di non meritare la classifica che si ritrova e che in questo finale di stagione deve provare ad affilare le unghie per riuscire a risalire la china in classifica. I padroni di casa partono meglio, il primo quarto sembra uno tiro al bersaglio con Ozzano che riesce a portarsi subito al comando. Nel secondo parziale Matelica resta agganciata con grande difficoltà e va all’intervallo sotto di 10 punti. E alla ripresa del gioco che la Sinermatic fa il suo massimo sforzo e riesce a firmare l’allungo che sembra chiudere i conti, arrivando al quarto conclusivo sopra di 15 e con la sensazione di essere in totale controllo. La Halley però non ci sta e rientra, ma nel finale ai liberi Ozzano non sbaglia.