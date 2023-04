L’Halley Thunder a Cagliari "È la prima di tre finali"

Oggi la Halley Thunder gioca a Cagliari contro il Cus, palla a due alle 15.30. "Come ho già detto in altre circostanze – spiega Orazio Cutugno, coach della formazione matelicese – dobbiamo considerare le rimanenti partite (tre i turni al termine della regular season; ndr) come delle ‘finaline’ e quindi l’obiettivo è restare concentrate per affrontare questo tipo di gare con la giusta attenzione e mentalità".

Le matelicesi, con la salvezza matematica oramai già in tasca, vogliono però rimanere nella griglia dei playoff e per riuscirci devono continuare a vincere dopo il successo di sabato scorso, in casa, contro il Roseto. Pure Cagliari, però, è assetato di punti, dovendo scongiurare l’ultimo posto e giocarsi poi le chance di salvezza ai playout. Le ragazze sarde sono attualmente penultime e devono recuperare una partita contro La Spezia. All’andata Matelica vinse 63-47. Stavolta il fattore campo è favorevole alle cagliaritane, che in casa hanno fatto proprie tre delle quattro sfide finora vinte in campionato. Nelle loro file militano giocatrici importanti come la regista Erika Striulli (9,2 punti e 5,7 assist), la lunga polacca Karolina Strawinska (10,2 punti e 6,6 rimbalzi), le guardie Anna Paoletti (9 punti) e Sara Giangrasso (8,1 punti), l’ala Delia Gagliano (7,4 punti e 5,7 rimbalzi). La partita sarà diretta dagli arbitri Leo Mamone di Novara e Angelo Lenoci di Torino. La gara sarà essere seguita in diretta sulla pagina Facebook del Cus Cagliari.

m. g.