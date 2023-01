L’Halley Thunder a La Spezia In scena una sfida d’alta classifica

Cambiano orario d’inizio e luogo dell’incontro per la Halley Thunder Matelica impegnata oggi in trasferta contro il quintetto di La Spezia. La gara, infatti, è stata anticipata alle 15 (e non dunque fischio d’inizio alle 17) e si svolge al PalaSprint della città ligure. Resta confermata, in ogni caso, la diretta sul canale youtube della Cestistica Spezzina. Le ragazze di coach Orazio Cutugno devono vedersela con una delle formazioni più forti del girone, attualmente prima assieme a Empoli e Battipaglia. Intanto si registra anche un’altra novità.

Nel match di andata Matelica ha vinto 55-53 grazie ad una grande rimonta negli ultimi quattro minuti, quando Gonzalez & Company hanno confezionato un decisivo break di 19-4 in proprio favore, c’è da mettere in conto che le liguri cercheranno di riscattarsi. La Halley si trova al settimo posto con 16 punti, mentre le tre di testa hanno quattro punto in più.

Il Consiglio direttivo della Lega Basket femminile ha deliberato le date di svolgimento dei playoff, dei playout e delle Final eight di Coppa Italia di A1 e A2. Per quanto riguarda i playoff, il calendario prevede gara1 dei quarti di finale il 22 aprile, gara2 il 26 aprile ed eventuale gara3 il 30 aprile; a seguire le semifinali - 6 e 10 maggio, con eventuale gara3 il 14 maggio -; quindi, la finale è prevista per il 22, 25 ed eventualmente il 28 maggio. I play out, invece, sono previsti per fine aprile nella prima fase e inizio maggio per la seconda fase. Da ultimo la Coppa Italia: le finali tra le migliori 4 squadre dei due gironi sono attese per il 3, 4 e 5 marzo. La Halley Thunder ha sfiorato quest’anno la qualificazione.

m. g.