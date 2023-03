L’Halley Thunder all’assalto di Roseto Le locali vogliono tornare a correre

Halley Thunder contro Panthers Roseto: è il match di oggi alle 18.30 al PalaChemiba di Cerreto, valido per la quart’ultima giornata della regular season di A2 femminile. Le ragazze di coach Cutugno occupano l’ottavo posto in classifica – ultimo gradino dei play off – ma arrivano da quattro ko di fila. Vogliono quindi tornare al successo. Dal canto suo Roseto è il fanalino di coda con 4 gare vinte e 18 perse; inoltre è reduce da sei ko di fila. All’andata fu Matelica a vincere in Abruzzo 84-85 con canestro finale di Giulia Michelini e 33 punti complessivi di Debora Gonzalez, mentre sul fronte opposto la miglior realizzatrice risultò la regista americana di passaporto irlandese Anna Kelly con 29 punti. "Stiamo affrontando le difficoltà a testa alta con grande voglia di competere – spiega il tecnico Orazio Cutugno –. Proseguiamo una gara per volta considerandole ognuna come una ‘finalina’, perché adesso si tratta di questo: tutte le squadre vogliono punti per consolidare o migliorare le posizioni di classifica. Bisogna guadagnarseli, con l’attenzione a migliorarsi in piccoli dettagli e con quel ‘qualcosa in più’ che abbiamo dentro e rimetteremo in campo". La formazione avversaria, allenata da coach Massimo Romano, ha apportato alcune modifiche all’organico rispetto alla gara d’andata. In particolare c’è stato l’inserimento dell’espertissima ala Erica Carolina Sanchez, che a 47 anni sta producendo 14,8 punti e 9,5 rimbalzi. Arbitrano Federico Berger di Roma e Francesco Cattani di Cittaducale. La partita viene trasmessa in diretta sul canale youtube della Thunder Basket.

m. g.