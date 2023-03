L’Halley Thunder cerca il riscatto A Roma per dimenticare il derby

Nel girone Sud dell’A2 femminile di basket, a cinque turni dal termine della regular season, Empoli tenta la fuga, alle sue spalle è bagarre per la conquista degli otto posti disponibili per i playoff. Quattro team sono a quota 22 punti, fra cui la Halley Thunder, e mantengono 6 lunghezze di vantaggio rispetto alla soglia che vale la salvezza diretta. Si preannuncia un finale scoppiettante. Ecco la classifica: Empoli 32 punti, Patti 30, La Spezia, Battipaglia e Firenze 28, Umbertide, Savona, Matelica e Selargius 22, Ancona 16, Roma 14, Vigarano 10, Cagliari e Roseto 8. Le ragazze di coach Orazio Cutugno, reduci dal ko casalingo contro Ancona, masticano amaro, ma pensano già alla trasferta di sabato alle 18.30 sul campo della Stella Azzurra Roma. "Considerate le condizioni in cui ci stiamo allenando (a causa di diversi infortuni; ndr), la squadra ha fatto il possibile per reggere l’urto di energia di una squadra agguerrita e in fiducia come Ancona. La gara – dice Cutugno – è stata molto fisica e abbiamo giocato con i nostri soliti alti e bassi, senza trovare continuità. Ma il rammarico è che non riusciamo ancora a essere consistenti e solide sotto il profilo fisico e della concentrazione. Questo annulla la qualità che riusciamo a esprimere a sprazzi durante le partite. Le prossime saranno una più difficile dell’altra, come è normale che sia in questo momento della stagione".

m. g.