"L’Halley Thunder contro La Spezia per prepararci alla seconda fase della stagione"

Dopo la pausa pasquale tornano in campo le ragazze della Halley Thunder Matelica per l’ultima giornata di regular season del campionato di A2 di basket femminile. La squadra del coach Orazio Cutugno, certa del sesto posto che vale il traguardo dei playoff, giocherà domani alle 18 in casa del Savona. La posta in palio è importante per le liguri che, con 24 punti, occupano l’ottava posizione assieme a Umbertide e sono in corsa per entrare nella griglia dei playoff. "Il campo di Vado Ligure – dice il tecnico Cutugno – è ostico e per Savona rappresenta un fortino inespugnabile. Ci attende una gara da approcciare con la giusta mentalità e carica agonistica. Sfrutteremo i diversi stimoli che ci proporrà per migliorarci in vista delle prossime partite, che saranno tanto divertenti quanto impegnative sotto il profilo tecnico, fisico e mentale".

Si è disputato l’ultimo recupero, quello fra La Spezia e Cagliari. Hanno vinto 54-65 le spezzine in Sardegna che consolidano così il secondo posto. Ecco la situazione aggiornata nel girone sud: Empoli 42 punti, Battipaglia e La Spezia 36, Patti 34, Firenze 32, Matelica 28, Selargius 26, Umbertide e Savona 24, Ancona 20, Roma 16, Vigarano 14, Cagliari 10, Roseto 8. L’ultima giornata sarà decisiva per delineare l’ordine delle squadre che parteciperanno a playoff e playout. La Halley Thunder guarda con attenzione alle sfide Ancona-Battipaglia, Cagliari-Patti e Vigarano-La Spezia. Dai risultati di queste partite – e, in caso di parità, dall’analisi di scontri diretti e differenze punti – spunterà fuori l’avversaria che le matelicesi affronteranno nei quarti dei playoff (gara1 in trasferta sabato 22 aprile).

m. g.