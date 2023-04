L’Halley Thunder è sesta Ora la testa è ai playoff

Con una giornata di anticipo la Halley Thunder sa di chiudere al sesto posto la regular season, al di là di quelli che saranno i risultati dell’ultimo turno di campionato. Dunque, ai playoff le ragazze di coach Cutugno affronteranno la terza classificata, cioè una fra le formazioni di Battipaglia, La Spezia e Patti. Per sapere con certezza l’avversaria occorrerà attendere l’esito degli scontri in programma nella giornata conclusiva e forse anche del recupero fra La Spezia e Cagliari. Intanto l’ambiente cestistico matelicese e fabrianese si gode il felice momento: "Sono davvero emozionato e contento – dice il coach Orazio Cutugno – perché la squadra ha raggiunto un traguardo storico. È un grande premio per tutti, innanzitutto per le giocatrici, ma anche per tutte quelle persone della società che si impegnano dietro le quinte". Decisiva è stata la vittoria di mercoledì scorso contro Umbertide dove la Halley Thunder ha sfoderato una prestazione di grande carattere: "La chiave è stata la difesa – aggiunge il tecnico – perché quando abbiamo stretto dietro, soprattutto nella parte finale dell’ultimo quarto, abbiamo anche iniziato a giocare meglio in contropiede e così la partita ha svoltato dalla nostra parte".

Si pensa già ai playoff, che si giocano al meglio delle tre partite. Quarti di finale: gara1 sabato 22 aprile in casa della meglio classificata, gara2 mercoledì 26 a Cerreto, eventuale gara3 domenica 30 (in trasferta). Semifinali: 6, 10 e 14 maggio. Finali: 22, 25 e 28 maggio.

m. g.