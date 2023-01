L’Halley Thunder insegue l’ottava perla A Vigarano per continuare a sognare

Oggi alle 18.30, la Halley Thunder Matelica è impegnata nel ferrarese, a Vigarano Mainarda, contro la locale Pallacanestro Vigarano 2008. Il match è valido per la terza giornata di ritorno dell’A2 femminile. La formazione matelicese è reduce da 7 vittorie nelle ultime 8 partite, mentre le avversarie stazionano all’11esimo posto con 8 punti all’attivo e vengono da uno stop esterno contro il fanalino di coda Cagliari (67-57). Nelle ultime 5 giornate hanno ottenuto un solo successo. All’andata vinse la Halley Thunder 82-66. "Ci aspettiamo una partita molto fisica e allo stesso tempo tattica – dice il coach Orazio Cutugno – perché Vigarano è una squadra che sa distendersi in contropiede e trovare buone soluzioni al tiro da fuori. Hanno fatto diverse modifiche al roster e proveranno a riscattare in tutti i modi la partita di andata. Il nostro obiettivo è quello di tenere a bada sin dalla palla a due una compagine che, soprattutto in casa, sa esaltarsi e raggiungere punteggi alti". Il team ferrarese, allenato da coach Massimo Borghi, ha inserito da tre giornate la tiratrice polacca Kinga Piedel (9,7 punti), ma fra i principali punti di riferimento ci sono anche l’esperta esterna Veronica Perini (12,4 punti e 5,6 rimbalzi), la regista Giulia Cecili (10,6 punti) e l’ala-pivot Giorgia Bocola (10,9 punti e 5,8 rimbalzi). Attenzione sotto canestro pure a Isabella Olajide (9,1 punti e 8,0 rimbalzi). Arbitrano l’incontro Filippo Castello di Schio e Matteo Rodi di Vicenza. La partita viene trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano.

m. g.